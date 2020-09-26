美日4.6萬兵力　10月底東海演練奪島

美國軍方在關島舉行的內部大型演習「勇敢之盾」周五（25日）落幕之際，美軍與日本自衞隊10月26日至11月5日在日本境內展開「利劍」聯合演習，雙方動員4.6萬兵力；演練項目包括海陸空作戰及電子戰，並在東海的臥蛇島模擬奪島兩棲作戰。

日本防衞省統合幕僚監部表示，演習目的是訓練在面對武力攻擊時，自衞隊行動程序及美日共同應對程序，改善兩國的反應能力及互操作性，演習地點是日本海域及空域、自衞隊及駐日美軍設施；自衞隊出動3.7萬人、20艘艦艇、170架飛機；美國海軍、海軍陸戰隊、陸軍及空軍合共派出9000人，加拿大一艘護衞艦亦參與演習。

根據日本防衞省與美國印太司令部公布的資料，演習地點包括東海無人島、鹿兒島縣十島村臥蛇島等多個日本島嶼，演練奪島兩棲作戰；日方將派出自衞隊水陸機動團、「準航母」直升機護衞艦日向號合共1500兵力，與美軍第3海軍陸戰遠征軍200人及魚鷹運輸機演習。其他演習內容還有監視太空情況、應對網絡攻擊等。

另一邊廂，美軍在剛剛結束的演習「勇敢之盾」中，動員列根號航空母艦戰鬥群、美利堅號兩棲戰備群、芝加哥號攻擊核潛艇、F22隱形戰機及B1B超音速轟炸機，演練海陸空聯合作戰能力，期間展開戰斧巡航導彈、魚叉反艦導彈等實彈射擊。