「脫歐」公投表決　應否限制歐盟移民

瑞士下周日（27日）就5項議題舉行全民公投，其中最受關注的議題，是應否廢除與歐盟簽署的人員自由流動雙邊協議；一旦同意廢除，將限制歐盟成員國公民到當地生活及工作，同時影響在歐盟定居的瑞士公民，嚴重威脅雙邊關係。

瑞士不是歐盟成員國，雙方2002年簽署人員自由流動協議，容許兩地公民在另一方生活及工作、瑞士獲准加入歐盟單一市場、兩地貨物及服務自由流通。右翼反移民的瑞士人民黨提出「限制倡議」，尋求停止歐盟公民的自由流動，而這個被稱為「瑞士脫歐」的公投，亦影響46萬名在歐盟國家生活的瑞士公民。

支持者表示在全國857萬人口中，接近25%是外國人，其中140萬人來自歐盟及英國。他們認為取消歐盟公民的自由流動，將容許國家控制邊境，並選擇只想要的移民。反對者認為這令瑞士企業更難聘用歐盟員工，令國家經濟陷入衰退。

至於其餘公投議題，分別是應否斥資60億瑞士法郎（約500億港元）採購新戰機、新生子女的父親能否享有兩周法定侍產假、應否提高託兒減免稅額以減輕有子女家庭的稅務負擔，以及應否為了保護野生動物而改革捕獵法。