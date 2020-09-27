新冠肺炎：墨爾本解除宵禁　12.7萬人復工

澳洲維多利亞省周日（27日）通報14宗新冠肺炎確診病例，2人死亡。該省疫情持續放緩，省長安德魯斯宣布墨爾本周一（28日）解除宵禁令，以及放寬限制每戶離家人數等措施，調低部分工作場所的風險評級，讓12.7萬人復工。

根據維省政府此前宣布的解封路線圖，墨爾本的14天平均單日新增降至30宗至50宗之間即可以進入第二步解封，而墨爾本目前的14天平均單日新症為22.1宗，鄉鎮地區則降至0.6宗。安德魯斯宣布，今後解封路線圖每一步實施的日期將取消原先的設定，改為只要符合實施標準即可進入下一步。按墨爾本的情況，當地應可在下月19日進入第三步解封，比原來設定的提早一周。

墨爾本將於周一凌晨5時撤銷宵禁，同日取消每戶只能派一人外出購物的限制，但民眾仍然只能在購買必需品、做運動、工作或學習、照顧他人或尋求醫療服務這四種情況下才能離家，在外面亦需戴口罩或口鼻遮蓋物，不可只戴面罩。另外，幼兒及學前教育機構亦重開，所有小學及特殊學校從下月12日起可回校上課。

疫情重創澳洲經濟，聯邦政府將於下月6日公布新一份財政預算案，總理莫里森周日揚言預算案會是「對澳洲未來最史無前例的投資」，是確保國家經濟重回增長的巨大努力。