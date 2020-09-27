與阿塞拜疆爆邊境衝突　宣布全國總動員

阿塞拜疆和鄰國亞美尼亞局勢升級，兩國部隊在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（簡稱納卡）爆發嚴重衝突，亞美尼亞軍隊擊落阿塞拜疆兩架直升機、3架無人機和摧毀3架坦克。雙方聲稱有平民和軍人在衝突死傷，據指一名亞美尼亞女子和小童死亡。

亞美尼亞當局表示，阿塞拜疆在當日凌晨4時襲擊納卡的平民聚居點，包括首府斯捷潘奈克特（Stepanakert），大量平民湧到庇護所避難，其後派出軍隊擊落對方直升機和無人機。不過阿塞拜疆反指亞美尼亞發動襲擊在先，造成大量基建損毀，然後用坦克、火箭炮、戰機和無人機反攻，鎮壓對方攻擊和確保人民安全；國防部稱軍方一架直升機被擊落，機員倖存。

兩國均表示平民和軍人在衝突中有死傷，亞美尼亞總理帕申因宣布實施戒嚴及全國總動員，呼籲國民「準備保衞神聖家園」。阿塞拜疆總統阿利耶夫揚言，恐嚇阿塞拜疆的國家必定會後悔，強調納卡屬於阿塞拜疆。納卡官員亦宣布當地實施戒嚴，要求所有成年男子參軍。

前蘇聯在1991年解體後，亞美尼亞與阿塞拜疆為爭奪納卡而爆發戰爭，國際普遍承認納卡是阿塞拜疆一部分，由於納卡大部分人口是亞美尼亞裔，他們在當地宣布獨立。