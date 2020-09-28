與阿塞拜疆爆發衝突　俄羅斯促停軍事行動

高加索地區戰雲密布，亞美尼亞與阿塞拜疆周日（27日）在有主權爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（簡稱納卡）爆發嚴重衝突，雙方共有23人喪生。亞美尼亞總理帕申因同日與俄羅斯總統普京通電話，強調不容許納卡局勢升級，也不允許其他地區部隊介入衝突。

亞美尼亞政府新聞處表示，帕申因已向普京通報納卡的情況，對阿塞拜疆發動行動表示深切關注。他稱會將阿塞拜疆的行動視為侵略納卡，強調不容許局勢升級之餘，亦不會允許域外部隊介入。俄國克里姆林宮亦提到，帕申因與普京在對話中指出，有必要停止所有軍事行動。

除普京外，俄羅斯外長拉夫羅夫亦分別與亞美尼亞、阿塞拜疆及土耳其外長通電話，強調須盡快促成亞美尼亞與阿塞拜疆停火，又指俄國將繼續斡旋，穩定當地定局勢。同時，美國國務院亦在聲明譴責暴力，促請各方立即停止可導致局勢惡化的敵對行動或言論。

亞美尼亞軍隊周日在納卡擊落阿塞拜疆2架直升機、3架無人機及摧毀3架坦克，雙方共有23人死亡。帕申因宣布實施戒嚴及全國總動員，呼籲國民「準備保衞神聖家園」，亦要求所有成年男子參軍。前蘇聯1991年解體後，亞美尼亞與阿塞拜疆為爭奪納卡而爆發戰爭。國際普遍承認納卡是阿塞拜疆一部分，而由於納卡大部分人口是亞美尼亞裔，他們在當地宣布獨立。