新冠肺炎：維省增5新症　近3個月首次回落至個位數

澳洲的新冠肺炎疫情放緩，一度是重災區的維多利亞省墨爾本，周一（28日）解除宵禁及調低部分工作場所的限制，讓12.7萬人復工。維省過去一日新增5宗確診個案，是逾3個月以來首次回落至個位數。新西蘭則表示，或於聖誕前放寬民眾前往澳洲部分地區。

澳洲單日新增病例都在維省，當地另多3人病歿，而新南威爾士省終於錄得零確診；全國累計逾2.7萬人染疫，當中875人死亡。周日（27日）是墨爾本4級封鎖令的最後一天，已持續8周的宵禁從周一凌晨5時起結束，包括復工復課、戶外運動及聚會等限制措施有所放寬；但戴口罩的措施加辣，取消原先容許只戴面巾、圍巾或透明膠面罩的安排，而違反法定人數的聚會亦加重罰則，罰款增至5000澳元（約2.7萬港元）。此外，每周可以返回新省的海外居民亦放寬至500人。

另外，20歲女子穆蘭卡（Olivia Muranga）、21歲女子拉素（Diana Lasu）及廷博（Haja Timbo），今年7月涉嫌隱瞞在維省的行蹤，從墨爾本飛往悉尼短暫停留後前往昆士蘭省。其中穆蘭卡及拉素在維省染疫，抵達昆省後卻如常外出活動，引爆當地疫情。三人被控欺詐及提供虛假或誤導文件以逃避強制隔離，周一在布里斯班首度提堂，並定於下月21及28日分別審理，可面臨最高判囚5年及罰款1.3萬澳元（約7萬港元）。

澳洲與新西蘭多月來討論建立放寬往來的「旅遊氣泡」計劃，但早前因澳洲第二波疫情受阻。新西蘭總理阿德恩周一受訪表示，當地民眾或可於聖誕節前，獲放寬前往澳洲部分地區，但必須確保澳洲通報出現疫情的地區並及時封城；又指澳洲亦滿意新西蘭追蹤患者的措施。