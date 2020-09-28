日虛擬網絡主播稱台灣做「國家」　遭禁止活動3周

日本虛擬網絡主播（VTuber）「赤井心」與「桐生可可」，近日在直播活動中將台灣稱呼為「國家」，惹來大陸網民不滿和抗議，最後二人遭其經理人公司的母公司暫停直播處罰。

事件源於VTuber赤井心上周四（24日）直播期間，公開其YouTube頻道的「各國粉絲訂閱比例」，其中台灣粉絲佔7%，而畫面亦中出現「青天白日滿地紅」旗畫面。相隔一天，與赤井心屬同一經理人的另一VTuber桐生可可，同樣在直播期間稱呼台灣為國家。事件引發大陸網民到Hololive各大官方平台投訴，大陸影片平台嗶哩嗶哩（bilibili）其後封鎖二人的直播空間。

兩人所屬的經理人公司Hololive Production的母公司Cover股份公司周日（27日）發聲明，指兩人在直播期間發表不適當言論，又公布頻道經營的機密情報，因此給予停止活動3周的處罰。另Cover強調該公司擁護「一個中國」原則，將加強對旗下藝人的教育管理。不過有網民仍不賣帳，甚至聲言要桐生可可退出其經理人公司。