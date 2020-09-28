佩爾樞機將重回梵蒂岡　或重執「大掌櫃」職務

梵蒂岡經濟秘書處前處長佩爾樞機，早年在澳洲被裁定性侵兒童罪名成立，澳洲最高法院今年4月判其上訴得直。外國傳媒周一（28日）報道，佩爾將於周二返回梵蒂岡。未知他會否接任日前被傳因捲入多宗財務醜聞，被教宗方濟各迫呈辭的梵蒂岡第2號人物貝丘樞機（Angelo Becciu）。

79歲的佩爾重回梵蒂岡，恰巧與曾任梵蒂岡代理國務卿的貝爾呈辭時間接近，令人關注他會否接任後者的職務。專門報道教廷消息的天主教通訊社（CNA）指貝爾曾多次在教廷財政改革上與佩爾意見相左。

報道指72歲的貝爾在2015年，曾在梵蒂岡財務狀況表中，勾銷在英國倫敦購入物業的資金，以掩飾一筆從瑞士瑞意銀行（BSI）借入的貸款，惟該種會計方法在前一年已被教宗方濟各禁止採用。

時任梵蒂岡經濟秘書處長的佩爾樞機負責檢視有關帳目，他要求獲得更多詳情時遭貝爾召見訓斥。至2016年，佩爾正準備引入外間核數公司檢視教廷所有部門的財務文件，教宗亦已委任新的經濟秘書處全盤管理教廷財務，但貝爾在未獲教宗允許下，煞停佩爾的核數工作，並發信通知教廷所有部門。報道指佩爾就此向教宗申訴時，貝爾說服教宗頒下「追溯許可」，而有關的核數工作亦沒有實行。

更耐人尋味的是佩爾在上周五（25日），即貝爾呈辭翌日，向CNA發出一份聲明，當中寫道：「天父要清理教廷財務，我對近日的發展感恩和慶幸。」似暗示樂見貝爾「被炒」。