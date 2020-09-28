主題公園激流翻艇致4死　法院判罰360萬澳元

澳洲昆士蘭省黃金海岸一個主題公園，4年前發生激流翻艇意外，導致4名遊客死亡。樂園的母公司今年7月承認違反3項工作場所安全條例，裁判法院周一（28日）判罰合共360萬澳元（約1970萬港元）。公司主席向死者及家屬致歉，形容這是昆省歷來違反有關法例最重一次的罰款。

涉事主題樂園夢幻世界（Dreamworld），號稱澳洲全國最大。2016年10月25日，4名遊客乘坐激流遊戲「雷河急流」（Thunder River Rapids Ride），原本他們的橡皮艇會由一條輸送帶送至高處，然後跌落河道中航行。惟事發時他們前面的無人橡皮艇卡住，以致他們的橡皮艇送到時被前艇頂高，從其上翻過墜落地面，導致4人全喪生。

夢幻世界的母公司「Ardent Leisure」其後承認責任，並已向死者家屬賠償。昆省獨立的工作健康及安全檢控辦公室（OWHSP）其後入稟控告該公司，指其違反3項工作場所安全條例，每項最高可罰款150萬澳元（約820萬港元），裁判官周一最後決定判罰合共360萬澳元。