山口那津男第6度連任公明黨黨魁　矢言支持菅義偉

日本執政聯盟之一的公明黨，周日（27日）在東京召開2年一度的黨大會，正式批准山口那津男連任該黨黨魁，任期為2年。山口矢言，將通過人事交替發揮黨的活力，致力爭取在下屆眾議院選舉獲勝，並全力支持新任首相菅義偉。

現年68歲的山口那津男，自2009年9月首次就任公明黨黨魁後，一直連任至今，已是第6次連任。公明黨黨大會周日亦確定了未來2年的領導層人選，其中被視為「山口接班人」的62歲代理幹事長石井啟一，升任幹事長；62歲前厚生勞動副大臣竹內讓，擔任政務調查會長；分別卸任幹事長和政調會長的齊藤鐵夫和石田祝稔，擔任副黨魁。

山口當選後表示，公明黨將全力支持本月成立的菅義偉內閣，確保政治穩定並推進改革。他指出，其未來2年任期內，將面對明年夏季的東京都議會選舉、秋季的眾議院選舉和後年的參議院選舉；呼籲黨內團結並擴大影響力，在未來選舉中取勝，加強聯合執政黨的基礎。

首相菅義偉作為來賓出席大會，提到要兼顧防止新冠疫情擴大和恢復經濟活動，並打造為國民工作的內閣，希望公明黨共同合作；山口回應稱，將盡執政聯盟的責任全力支持。山口曾當選4次參議員、2次眾議員，亦曾任防衛政務次官及黨政調會長，其黨魁在任日數已刷新1998年公明黨重組後的最長紀錄。