新聞背後：高加索火藥桶　納卡領土爭議持續百年

納卡位於南高加索的內陸地區，國際普遍承認它是阿塞拜疆的一部分，但大部分地區實際由未獲承認的納卡共和國管治，居民大多是亞美尼亞人。由於宗教矛盾及歷史遺留的領土爭議，亞美尼亞與阿塞拜疆的衝突斷斷續續持續近百年。

亞美尼亞和阿塞拜疆位於亞歐大陸交界的外高加索地區，亞美尼亞人以基督教為國教，阿塞拜疆等鄰國信奉回教，信仰相異埋下長期敵對的伏線。納卡面積約4400平方公里，多是山地與森林。納卡衝突源於1917年俄國革命後，亞美尼亞及阿塞拜疆擺脫俄羅斯帝國短暫獨立，雙方均主張擁有納卡的主權。隨着兩國併入蘇聯，納卡自治州於1923年成立，隸屬於阿塞拜疆。

上世紀80年代亞美尼亞與亞塞拜疆再次反面，至上世紀90年代初爆發全面戰爭，持續至蘇聯解體後，奪去成千上萬人的性命及導致經濟癱瘓。其後在俄羅斯調停下，雙方於1994年簽署停火協議，但始終未有解決領土問題，每隔一段時間便會再起衝突，對上一次衝突發生於4年前。