男子小艇邊求婚　慘遭激動女友踢跌落水

男士要向女方求婚，除了流程要精心策劃，其實求婚地點也是非常重要的一環。英國倫敦一名攝影師日前在海岸附近見證了一場「世紀求婚」，男方在小艇上拿出戒指，向身在另一艘小艇的女友求婚。本應浪漫的求婚時刻，最後因女方突如其來的摔倒而變成笑話，引來網民熱議。

由尚塔圖斯（Theo Shantonas）拍到的影片可見，戴有紅帽的男方由碼頭走上停泊在旁的小艇，欲沿艇尾邊緣走近紅色小艇上的女友。只見他邊行邊從褲袋中掏出早已準備好的求婚戒指，站穩身子後，隨即向女友展示婚戒及求婚。

女友意識到男友準備求婚後已顯得一臉激動，答允求婚當刻更興高采烈地站起來，擬上前擁抱對方。未料「慘劇」就在這時發生，女子疑不慎踩到油門，令小艇猛地駛走。她失足向後跌時更意外踢飛男友，令求婚心切的他無奈掉落水中。

片中未有透露男子及女方身份，不過小艇駛遠的畫面令人印象深刻，據尚塔圖斯貼文指意外未影響這對情侶修成正果。網民紛紛取笑男子不解風情，選擇了錯誤的求婚地點，不過也有人覺得今次意外求婚一刻增加了獨一無二的回憶。