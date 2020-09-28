新聞剖析：俄土高加索角力不斷　中國冀局勢穩定

自蘇聯解體後，地勢及民族結構複雜的高加索地區一直衝突不斷，其中納卡衝突持續多年未息。俄羅斯近年雖與土耳其改善關係，但雙方一直在利比亞、敍利亞及高加索暗中角力；信奉東正教的俄羅斯支援以基督教為國教的亞美尼亞，阿塞拜疆則獲回教同宗土耳其支持。

高加索人口不足3000萬，卻有50多個民族，更是東正教、基督教、猶太教及回教不同信仰的交匯處。俄羅斯視高加索為後花園，月初在北高加索舉行聯合軍事演習，邀請中國、亞美尼亞、伊朗及緬甸參與，向外展示強大軍力。俄方現時仍未介入亞美尼亞與阿塞拜疆的衝突，但仍可發揮巨大影響力，不會坐視盟友亞美尼亞戰敗。

有分析指，俄羅斯、土耳其及其他介入納卡衝突的國家，希望藉此測試防空導彈系統及其他武器裝備。使用無人機的一方雖可減少傷亡，但從未出現以無人機贏得戰爭的先例。由於阿塞拜疆在衝突中大量使用無人機，因此成為外界焦點。

此外，伊朗視高加索為收集情報及拓展貿易的地方，希望興建連接阿塞拜疆的鐵路。中國近年亦十分重視高加索，視為一帶一路的重要地點，不希望出現戰亂。