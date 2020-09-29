反對派要員赴柏林求醫　回國取決當局會否放行

白羅斯反政府示威未止，諾貝爾文學獎得獎者、白羅斯反對派人士阿列克謝耶維奇（Svetlana Alexievich），據報已前赴德國柏林，有傳是因安全理由離國。但發言人稱此行與政治無關；又指阿列克謝耶維奇會返回白羅斯，但要視乎當局會否放行。

英媒周一（28日）引述阿列克謝耶維奇的發言人秋林娜（Tatyana Tyurina）指，72歲的阿列克謝耶維奇已前往柏林；德國外交部亦證實她在國內接受治療。她是目前唯一從未被監禁或流放的反對派協調委員會要員，有傳她乘搭白羅斯航空的航班離國，是因為擔心自身安全。但秋林娜表示，阿列克謝耶維奇出國是因為求醫及工作，將在當地出席商務會議，另會到瑞典出席書展，並在意大利西西里接受頒獎。

白羅斯首都明斯克周日（28日）有10萬民眾遊行，要求總統盧卡申科下台。內政部周一表示，反政府示威蔓延至22個城市，上周六有150名示威者被拘留，周日則有逾350人被拘留。

法國總統馬克龍正在訪問立陶宛，表示周二（29日）會與流亡當地的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）會面。另外，反對派協調委員會要員茲納克（Maxim Znak）因在獄中絕食明志，健康急轉直下。委員會促請當局立即放人並提供治療，另呼籲茲納克停止絕食。