納卡戰火持續　亞美尼亞警告土軍勿派F16介入

亞美尼亞及阿塞拜疆自周日（27日）起在有主權爭議的納戈爾諾–卡拉巴赫（簡稱納卡）爆發激烈衝突，雙方死亡人數周一（28日）增至95人，包括11名平民，另有數百人受傷。亞美尼亞警告若土耳其調動F16戰機支援阿塞拜疆，勢會還擊。聯合國秘書長古特雷斯呼籲雙方停火，安全理事會周二（29日）將緊急討論戰事。

亞美尼亞國防部指，阿塞拜疆周一向納卡的南部及東北部前線發動大規模攻勢，約200名士兵受傷，大部分是輕傷，已返回崗位作戰。亞美尼亞亦聲稱擊落49架阿塞拜疆的無人機、4架直升機、1架戰機，摧毀80輛裝甲車及82輛軍車，並公開部分殘骸的相片。

土耳其早前部署F16戰機到區內，亞美尼亞周一揚言一旦土軍的戰機出動，準備好以俄製伊斯坎德爾導彈還擊，希望局勢不會惡化至此。亞美尼亞駐俄羅斯大使聲言，若土耳其出動F16介入，所有選項已放桌上，惟相信未到此地步，軍方的防空系統仍有能力應對土耳其及阿塞拜疆無人機的侵擾。

同日，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）致電德國總理默克爾，尋求對方遏制土耳其的任何進犯行動。默克爾強調，納卡衝突要和平解決，促請雙方重啟在歐安組織明斯克小組（OSCE Minsk Group）框架下的和談。

此前，亞美尼亞情報部門聲稱阿塞拜疆從敍利亞聘請數千名僱傭兵作戰。阿塞拜疆國防部周一反指，在亞美尼亞陣亡士兵中發現部分來自敍利亞的僱傭兵屍體，指控對方隱瞞此事。阿塞拜疆亦稱摧毀亞美尼亞大量軍備，包括24架坦克及裝甲車、15套防空系統、18架無人機。

國際社會關注衝突愈演愈烈，古特雷斯譴責衝突，對造成的死傷感遺憾，敦促雙方立即停火，亦會分別與亞美尼亞及阿塞拜疆的領袖通電話。聯合國安理會在法國及德國要求下，周二將召開緊急會議商討納卡衝突。