韓判定遇害漁政官投朝　情報證北韓下令燒屍

南韓一名漁政官上周跳海投奔北韓時，遭朝軍射殺及疑似燒屍一事震驚國際。南韓最大在野黨未來統合黨黨鞭朱豪英周二（29日）透露，國防部已證實北韓當局下令官員用燃油燒毀被殺漁政官的遺體。南韓海洋警察廳同日證實，被殺漁政官是「棄韓投朝」，惟朝方未證實此說法。

北韓是否焚燒遇害漁政官屍體是爭議所在，領袖金正恩日前罕有就事件向韓方道歉，但否認如韓方所言燒屍。朱豪英受訪時強調，燒屍一說並非國防部的判斷，而是透過特殊情報獲悉。他稱南韓國防部的情報可信，指摘執政共同民主黨偏幫朝方。

另外，南韓海洋警察廳綜合軍方資訊及分析後，認為遇害的47歲漁政官是棄韓投朝。調查指，死者在北韓海域被發現時身穿救生衣，事發時意外失足或企圖自殺的可能性很低。根據涉事海域的漂流預測分析，死者如自然漂流或會逆時針方向環繞小延坪島漂流至西南方向，但他最終在距小延坪島西北方38公里處被射殺，故認為不可能是自然漂流。

海警又引述情報指，死者借助救生衣和漂浮裝置逆流而上，朝方亦掌握其姓名、年齡、家鄉、身高等個人資訊，表明他與北韓有聯繫，有棄韓投朝意願。海警未在死者失蹤前乘坐漁政船內的監控鏡頭找到重要訊息，將繼續調查。當局早前指，死者是兩子之父，欠有總計約3.3億韓圜（約218萬港元）債務，其中80%是賭債。

即上「半島局勢」專頁