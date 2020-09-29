港區國安法：憂學生犯法　牛津大學允匿名交涉華論文

《港區國安法》實施近3個月，第38條列明的治外法權，引來外界憂慮影響新聞和學術自由。英媒周一（28日）報道，英國牛津大學中國政治學課程近日採取措施，包括容許學生匿名提交論文作業，並禁止學生錄影相關網上課程，以保護學生不會因觸犯《港區國安法》受罰。

牛津大學中國政治學副教授桑頓（Patricia Thornton）表示，她不會改變其講課、閱讀清單和輔導論文等教學內容，但考慮到很多學生非英國公民，會要求學生匿名提交和展示功課，即學生會在每周課堂上閱讀匿名論文，小組指導將改為一對一課程。學生亦不可錄影網上授課及將之與外界分享。

英國大學組織（Universities UK）下月初將與中國學者會晤討論《港區國安法》，有學者預計本周提出一份行為準則草案，討論大學應如何對待來自威權國家的學生。英國漢學協會（BACS）警告各大學小心應對《港區國安法》，不能讓教師在教學內容上過於謹慎，也不能因安全地教授中國課程困難而從教學大綱刪除。

此前，美國常春藤學府普林斯頓大學等美國大學，亦對校內涉華課程採取類似的匿名交功課措施，如普林斯頓大學的中國政治課學生可以代號交功課，哈佛大學商學院容許學生在擔心政治風險的情況下，不參與討論政治敏感話題。