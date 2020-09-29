國民身份計劃使用人臉認證　成全球首例

新加坡推行的電子政府密碼（SingPass）用途廣泛，當局日前宣布，用戶上網使用政府服務時，可以手機或電腦的內置相機掃描臉部確認身份。該國將成為全球首個在其國民身份計劃中使用人臉認證的國家，當局稱可讓民眾安全使用私人和政府服務，但有輿論關注私隱及監控問題。

提供人臉認證技術的公司iProov日前宣布，SingPass用戶上網使用政府服務時，可以手機或電腦的內置相機掃描臉部確認身份，再不需輸入密碼。該技術以加密後的一系列顏色照射用戶臉部數秒，可識別用戶身份，確認是真人而非照片或面具等。該公司指出，政府早已允許私企利用SingPass基礎設施確認客戶身份，銀行和其他企業現可利用人臉識別功能，毋須另建系統。

新加坡政府科技局表示，臉部認證將是該國數碼經濟的基礎，讓民眾安全地獲得私人和政府服務。該技術已在一間銀行測試，正推廣至全國。iProov行政總裁巴德（Andrew Bud）表示，這是建基於雲端的人臉認證技術，首次被用來保障國家數碼身份計劃使用者的身份安全。

科技局官員指出，只要符合要求，他們並沒真正限制這種數碼人臉認證的使用方式，而基本的要求是在當事人同意和意識到的情況下進行。但有關注私隱人士認為，在處理敏感的生物識別數據時，簡單的同意只是一個非常低的門檻；當控制者和數據對象之間的權力並不平等，如像公民與國家的關係，簡單的同意並沒有用。