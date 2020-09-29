火星隱藏湖泊系統　或成生命之源力證

水是生命起源，意大利一個科研團隊前年曾宣布發現火星有液態水，在學界引起回響。惟有關研究僅建基於很少的數據，學界認為以此證明火星上有生命存在言之尚早。同一團隊周一（28日）再公布最新研究結果，指再發現火星表面下隱藏至少3個地下湖泊，意味火星其實擁有由多個湖泊組成的湖泊系統，發現液態水並非偶然。

團隊分析歐洲太空總署（ESA）火星探測器「火星快車」（Mars Express），於2010年至2019年收集的雷達觀測數據，繼證實2年前首次在火星南極冰蓋下發現一個大型鹹水湖存在後，再在該湖泊周圍發現另外3個隱藏湖泊。是次採用的數據較發現第一個湖泊多許多。

雷達數據顯示，液態水位於火星表面冰層下逾1公里深，非肉眼可見。湖泊系統面積約7.5萬平方公里，是德國國土面積的5分之1。其中最大的中央湖泊直徑近30公里，而圍繞在周邊的3個湖泊每個只有幾公里寬。由於這幾個湖泊仍未乾涸，專家相信它們是鹹水湖，才能結冰保存下來。

論文作者之一、羅馬第三大學天文學家佩蒂內利（Elena Pettinelli）表示，這些湖泊是一個複雜的系統，意味第一個發現的地下湖泊並不是因地底火山爆發等特定條件而偶然出現，反而表明湖泊形成過程可能簡單及普遍，類似早期的地球，對尋找火星微生物具重要意義。是次研究已刊於《自然天文學》期刊。