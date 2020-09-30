菅義偉與普京首次磋商領土問題　俄軍於爭議島嶼演習

日本首相菅義偉於周二（29日）晚上，與俄羅斯總統普京首次通電話。雙方同意舉行會談，就雙邊關係交換意見，並磋商南千島群島（日稱北方四島）中的齒舞、色丹2島交還日本一事。俄軍同日於南千島群島的國後島、擇捉島舉行軍事演習，被視為牽制日本。

應日方邀請，普京與菅義偉通話約20分鐘，同意以1956年簽署的《日蘇共同宣言》為基礎，推動達成和平條約。菅義偉重申，應再次確認前首相安倍晉三於前年11月與普京達成的共識，就移交南千島群島其中2島展開談判；他希望日俄關係取得進展，不希望把北方領土問題留給下一代。

普京則指，將就所有雙邊問題展開對話，目前暫停的南千島群島免簽證，有望於疫情平息後重啟。俄羅斯東部軍區同日宣布，派出1500名士兵在國後島及擇捉島舉行反登陸演習，並出動200件武器裝備，包括無人機及軍車。日本內閣官房長官加藤信勝表示，已於上周四（24日）就俄方軍演一事，透過外交途徑抗議。

此外，日本防衞省統合幕僚監部周一（28日）表示，中國海軍054A型導彈護衞艦安陽號於上周三（23日）穿越宮古海峽南下太平洋，安陽號於上周六（26日）經宮古海峽北返，往東海海域航行。另一邊廂，俄羅斯海軍2艘無畏級驅逐艦、1艘鮑里斯‧奇利金級補給艦於周日（27日）凌晨，穿越對馬海峽北上。