北韓駐聯合國大使：朝方擁可靠有效的戰爭威懾力

北韓駐聯合國大使金星周二（29日）在聯合國大會上揚言，北韓擁有有效的戰爭威懾力，將專注發展國內經濟。他承認來自國際社會的嚴厲制裁是北韓的經濟障礙，但強調朝方要「勒緊褲腰帶」獲得阻止戰爭本身的絕對力量，才可保障朝鮮半島和地區的和平與安全。

金星表示，朝方擁有「可靠和有效的自衞戰爭威懾力」，可應對至今不斷的隱形戰機等軍事裝備的威脅，並穩定控制國內疫情擴展。史汀生中心研究員、專門監察北韓的美國網站「38 North」副主任湯（Jenny Town）指出，金星的講話沒有公開威脅，也沒有暗示在不久的將來會展示武力或權力。她認為朝方非常注重重建和恢復國內局勢，但不會輕易放棄核武。

另外，北韓官媒朝中社周三（30日）報道，北韓領袖金正恩周二出席並主持勞動黨中央政治局會議，但未有提及近日南韓漁政官遭朝軍射殺一事。會上指出國內防疫工作存在不足，討論進一步加強緊急疫情防控工作。會上又檢視勞動黨建黨75周年之際，黨和國家在推進重大項目和災後重建取得的成功進展。

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