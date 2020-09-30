納卡戰火升溫　亞美尼亞稱摧毀阿塞拜疆逾130坦克

亞美尼亞及阿塞拜疆在有主權爭議的納戈爾諾–卡拉巴赫（簡稱納卡）爆發的激烈衝突，周二（29日）踏入第3日，局勢持續升溫。雙方死亡人數至今已增至近100人，另有數百人受傷，亞美尼亞聲稱已摧毀對方逾百輛軍車。阿塞拜疆總統阿利耶夫及亞美尼亞總理帕辛揚都表明不會與對方談判，拒絕舉行和談。

亞美尼亞國防部聲稱，自周日（27日）衝突以來，已擊落阿塞拜疆137輛坦克及裝甲車、72架無人機、7架直升機及一架戰機，並造成敵軍790人傷亡。對於亞美尼亞早前指己方一架蘇25戰機被土耳其的F16戰機擊落，機師死亡，阿塞拜疆國防部和土耳其官員否認擊落該戰機。亞美尼亞曾指控土耳其背後推動阿塞拜疆參與戰爭，土耳其否認曾派遣敍利亞僱傭兵介入。

衝突地區由邊境擴至其他地區，雙方都出動重型炮火。亞美尼亞支持的納卡當局曾表示，已收復失地。但阿塞拜疆否認，並聲稱已摧毀亞美尼亞一個炮兵部隊及步兵旅、4輛坦克、一輛裝甲車及擊斃10名士兵。敵方炮火造成阿塞拜疆12名平民死亡，另有35人受傷。

國際社會關注事態發展，聯合國安全理事會周二召開緊急閉門會議商討納卡衝突，聯合國秘書長古特雷斯會後發表聲明，呼籲雙方立即停火以緩和緊張局勢，重啟有意義的談判。土耳其總統埃爾多安的首席新聞助理阿爾通（Fahrettin Altun）會前則表示，土方準備好協助阿塞拜疆奪回被佔領土。

另外，德國、土耳其、英國、加拿大、美國及法國都敦促雙方停火。與亞美尼亞關係密切的俄羅斯分別與亞美尼亞及阿塞拜疆領袖通電話，呼籲兩國立即停火，又敦促土耳其不要在今次衝突「火上澆油」。