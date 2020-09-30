聯合國：朝完成核武小型化　供彈道導彈搭載

英國《泰晤士報》周三（30日）引述聯合國一份報告指，即使面臨疫情大流行、聯合國安理會制裁及自我孤立，北韓的核武及導彈技術仍取得顯著進步，推斷北韓可能已研發小型核武。報告又指，北韓以多種手段規避制裁獲得外匯，包括偷運煤炭、出口藝術品及輸出勞工。

報告由安理會委任的專家撰寫，指北韓自年初以來一直加速研發彈道導彈計劃，猜測平壤可能已成功發展小型核武，並可搭載在彈道導彈的彈頭上。北韓仍持續提煉核彈的關鍵材料濃縮鈾，而前年聲稱炸毀的豐溪里核試場，只是摧毀入口而已；朝方僅需2至3個月便可重新修復坑道，甚至再次核試。

在逃避制裁手段上，北韓以船對對船方式偷運煤炭出口，並以同樣方法入口精煉原油。此外，北韓萬壽台創作社製作的領袖金正恩家族雕像、畫作，由偷運方式出口至南韓賺取外匯。北韓亦透過替非洲國家貝寧、畿內亞製作銅像，取得外匯。

報告顯示，北韓的電腦專家仍繼續受僱於中國及俄羅斯，在去年至今年期間賺取120萬美元（約936萬港元），800名北韓勞工去年仍在敍利亞的建築工地工作。

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