下議院無視歐盟通牒　通過內部市場法案

英國與歐盟展開最後一輪貿易協議談判之際，英國國會下議院周二（29日）無視歐盟的警告，以340票對256票通過被指違反脫歐協議的《內部市場法案》。

英國脫歐過渡期今年12月31日結束，一旦英國與歐盟未能達成貿易協議，到時兩國的貿易將依據世界貿易組織規則，代表兩地將互相對貨品徵收關稅。《內部市場法案》確保英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭之間的貨品及服務，明年起自由流通，同時授權政府對具有法律約束力的脫歐協議，作出部分改動。

英方聲稱尊重脫歐協議及北愛爾蘭和平協議，但強調需要法案通過成法作為「安全網」，以防歐盟就北愛爾蘭問題上作出「不合理」的要求。惟歐盟認為法案將令愛爾蘭島重新實施「硬邊界」，損害努力達成的北愛爾蘭和平。德國歐洲事務部長羅特（Michael Roth）批評，法案為雙方的貿易談判帶來黑色陰影。

由於法案被指違反國際法，引起執政保守黨部分議員反對。首相約翰遜面對壓力下同意修改法案內容，在行使違反脫歐協議的權力前，事前必須經國會投票表決；法案之後交由上議院表決，通過才正式成為法律。歐盟事前發出最後通牒，要求英方本月底前放棄法案；周三（30日）晚前決定採取何種行動回應。

英國在野工黨形容，法案是「立法流氓」所為，破壞國家的聲譽；商業大臣岑浩文強調，法案將保護英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭的「共同繁榮」。