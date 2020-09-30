強拆清真寺血腥衝突　32印度教被告判無罪

印度北方邦阿約提亞的巴布里清真寺，1992年遭印度教極端分子強行拆毀，引發與回教徒的血腥衝突，造成2000人死亡。當地法院周三（30）裁定，32名被告沒有串謀犯罪，而且沒有證據證明他們事先預謀，因此宣判全部被告無罪。

案件纏繞28年，原本有49名被告，但其中17人在這段期間死於自然。餘下被告包括印度人民黨高層阿德瓦尼（L. K. Advani）、喬希（Murli Manohar Joshi）、巴提（Uma Bharti）及辛格（Kalyan Singh），他們被控發表煽動性的演說，刺激大批印度教徒襲擊前在阿約提亞市內聚集。惟法官表示沒有證據表明被告有預謀襲擊，代表律師更稱當事人當時在場，其實是試圖控制及安撫在場人士。

事發1992年12月6日，數萬名印度教徒在阿約提亞巴布里清真寺外集會，他們認為上址是羅摩神誕生的宗教聖地。部分人之後爬上清真寺以工具拆毀它，最終引發兩大宗教的信徒衝突。雖然最高法院去年裁定拆毀清真寺屬違法行為，但同時批准在原址興建印度教寺廟，該次裁決結束了數十年來聖城誰屬的爭議。

對於被告獲判無罪，當地回教社區表明上訴，認為法官的裁決錯誤，有違法律及證據。有回教領袖強調，回教徒一向尊重法院裁決，但認為今次是對他們不公正；又稱最高法院裁定拆毀清真寺是違法，質疑為何下級法院判被告無罪。