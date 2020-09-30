發現史前石器　現代人踏足歐洲推前5000年

一個國際考古學家團隊，早前研究在葡萄牙中部海岸一個洞穴發現歐洲早期現代智人史前石器工具，印證現代智人早在4.1萬至3.8萬年前已到達歐洲最西端，比以往所認為要早5000年，並相信他們曾與當時瀕於滅絕的尼安德特人有一定交流。

團隊周一（28日）在《美國國家科學院學報》發表的報告中指出，他們在名為皮卡雷洛（Picareiro）的洞穴中，出土該批於舊石器時代中晚期製作的精細石製工具，這些工具被視為早期現代智人的象徵。

研究項目負責人、捷克西波西米亞大學人類學家弗里德爾（Lukas Friedl）表示，由於生活於該地區的最後幸存尼安德特人，約在4.2萬年前才消失，換言之，皮卡雷洛洞穴的現代智人，很可能有一段長時間曾與最後一批尼安德特人共存，並交流製作工具的技術。

此外，該洞穴的石器與歐亞大陸及俄羅斯平原等遺址出土的石器相似，考古學家認為這反映現代智人在東南歐首次出現的數千年內，迅速向西遷擴展。在此之前，考古學家曾在西班牙的另一洞穴，發現被視為最早的同類石器工具，因而認為現代智人是在尼安德特人滅絕後才入駐歐洲，惟智人的來源卻仍未清楚。