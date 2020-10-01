高院首裁定政府為核災負責　賠10.1億日圓

日本仙台高等法院周三（9月30日）裁定，政府及東京電力公司須就311福島核災，向3550名災民賠償10.1億日圓（約7400萬港元）。這是全國約30宗同類集體訴訟中，首次有高等法院裁定政府要為核災負責，或影響其他仍在審理的訴訟。

福島縣、宮城縣、茨城縣及櫪木縣合共3650名災民，入稟法院向政府和東京電力索償。福島地方法院2017年10月在一審判決指，政府機構2002年公佈的地震相關長期評估，能預見出現最高15.7米的海嘯，若政府當年下令東京電力採取對策就能預防核災，裁定向其中2900名原告賠償約5億日圓（約3600萬港元）。

至於今次仙台高等法院的審判爭論點，仍是能否預見超出核電站用地高度的海嘯、對策工程能否預防事故、基於政府中期方針的賠償是否足夠。原告再次要求令輻射強度回復至核災前水平，並賠償精神損失直至達成目標，即每人每月5萬日圓（約3600港元），索償總額在結審時增至約280億日圓（約20億港元）。