Twitter殺手謀殺肢解8男1女案開審　辯方求改控被告較輕罪名

因為涉嫌3年前在社交網站Twitter上誘殺並肢解9人而被稱為「Twitter殺手」的日本男子白石隆浩，周三（9月30日）在東京地方裁判所提堂，他承認9項謀殺罪，但他的辯護律師認為，由於死者都曾表達過自殺的意願，他應該被控以較輕微的「在同意下殺人罪」。

29歲的白石被指2017年在Twitter上聯絡上9名介乎15至26歲、曾貼文表示想自殺的人，告訴她們可以幫助他們完成自殺計劃，甚至會和他們共赴黃泉。他之後在同年8月在神奈川縣座間市的公寓內殺害第一人，之後再於兩個月內用繩勒殺8人。受害者是8女1男。白石將遺體斬首分屍，將殘肢放入手提冰箱及工具箱，再用貓砂掩藏。

白石曾供稱8名女死者都曾被他強姦，而在殺死第一名女死者後也因為免被揭發而誘殺了她的男友。案情指，白石在殺人後也掠去了死者的金錢，金額由數百至數萬日圓不等。

案件在警方於2017年10月24日接到其中一名失蹤女子的哥哥報案後，於10月30日追查失蹤者時被揭發。白石之後被捕，至今還押3年。控方指控白石是為滿足性欲和取得金錢而重覆殺人，殺害死者時沒有得到對方的同意，白石本人也曾聲稱自己在沒有經死者同意下將他們殺害，承認9項謀殺罪，但辯方則以9名死者曾都表示過想尋死，並藉被告之手實現，因此應改被告較輕微的「在同意下殺人罪」。在日本，謀殺犯可被判死刑，但「在同意下殺人罪」的刑罰則為監禁6個月至7年。

案件預計會審訊77日，於11月26日審結，並在12月15日判刑。因為案件的性質和家屬的意願，審訊時所有受害者在會匿名，以英文字母A至I及年齡代表。