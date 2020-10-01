不滿法例限制打機時間　男高中生向香川縣政府索償

日本香川縣高松市的一名17歲男高中生，認為該縣4月實施的兒童《網絡和遊戲依賴症對策條例》侵犯了憲法第13條保障的「幸福追求權」等方面，構成違憲，導致自身遭受精神痛苦，於是在高松地方法院提訴，向香川縣索賠總計160萬日圓（約11.8萬港元）。

涉及今次訴訟的條例，是全國首份限制打機時間的條例；它大致上列明，未滿18歲的人士玩遊戲每天不應超過60分鐘（學校休息日則不可超過90分鐘），使用智能手機的最晚時間，初中生以下設為晚上9點，其餘18歲以下人士為晚上10點。家長有義務努力制定規則並使孩子遵守，但條例沒有罰則。

男生及其母親入稟的起訴書稱，中央政府3月就該條例在國會答辯時指出，「防止遊戲依賴症而限制時間的有效性及科學依據尚不清楚」，因此條例的科學合理性並未得到認可；而即使合理性得到認可，父母和子女也有自由決定玩多長時間遊戲的權利，故此條例侵犯了憲法第13條保障的幸福追求權和自我決定權，過度限制基本人權、屬於違憲。

起訴書還主張，在新冠肺炎病毒蔓延的情況下，不能外出的孩子們比以往更加需要享有在家休息、休閒和進行文化藝術活動的權利。

提出訴訟的高中3年級男生姓涉，據稱他把有意將來從事電子競技相關的工作。他在訴狀中表示，該條例使他「無法在自己希望的時間玩遊戲，晚上10點以後不能和朋友用智能手機聯繫」。訴訟費用通過眾籌徵集，據悉已有1844人共集資約612萬日圓（約45萬港元）支持，超過了目標金額的500萬日圓（約36.7萬港元）。