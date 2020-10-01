阿塞拜疆稱斃傷敵軍2300人　亞美尼亞軍車遭擊中屍橫遍野

高加索戰火未息，亞美尼亞與阿塞拜疆就主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫（簡稱納卡），連續4日爆發流血衝突。阿塞拜疆國防部周三（9月30日）宣稱，連日戰事已擊斃及殺傷2300名亞美尼亞軍士兵，並指控對方發射OTR21精確制導戰術導彈。

阿塞拜疆軍無人機拍下的影片顯示，亞美尼亞軍預備役部隊乘坐軍車抵達指定地點，他們下車後軍車突然遭擊中爆炸，多人走避不及炸至飛上半空，現場屍橫遍野。阿塞拜疆稱，周日（9月27日）至今已摧毀130輛坦克及裝甲、50具反坦克火箭炮、6個指揮及觀測哨、200門火炮及多管火箭炮、55輛軍車、25套防空導彈系統，以及1套S300防空導彈系統。

亞美尼亞總統帕申因透露，有意在前線部署伊斯坎德爾短程導彈及蘇30戰機，反制阿塞拜疆軍在納卡使用火箭炮及火焰噴射器。該國國防部發言人表示，2架土耳其空軍的F16戰機在衝突地區巡航。亞美尼亞早前否認士兵死傷慘重，僅承認有16人陣亡。亞美尼亞盟友、未獲國際承認的納卡共和國官員指，有80名納卡士兵在衝突中死亡。