飛越北極點赴歐洲　美轟炸機新招制俄

美國加強在歐洲的軍事活動應對俄羅斯威脅，美軍兩架派駐阿拉斯加州的B1B超音速轟炸機，日前飛越北極點到北歐與盟友訓練。軍方指在日後的衝突中，北極是前往歐洲的最接近進入點，因此要確保轟炸機機員熟練該個行動環境。

美軍周二（9月29日）表示，B1B上周五（9月25日）執行一場長達16小時、飛行距離超過1.1萬公里的轟炸機特遣隊任務，它們從阿拉斯加州艾爾森空軍基地出發，飛越北極點前往北歐，並在挪威海及格陵蘭海岸對出空域，與挪威空軍F16戰機展開數小時的訓練，之後返回基地；途中在北冰洋獲得空中加油機支援。

美軍指這次任務反映空軍能夠與北約盟友及夥伴，在多個責任區執行複雜的行動；又稱在北極地區行動的能力，對支持歐洲司令部的倡議很重要，同時實現國防戰略的目標，即美軍重心由中東地區，轉移至實力接近美方的歐亞國家。

自上月10日起，美軍在阿拉斯加州部署B1B，至今在7個飛行日數出擊16次。從地理位置來看，轟炸機從當地出發後，可短時間內經北極飛往歐洲司令部責任區任何一處地點。俄羅斯視北極為勢力範圍，美軍這種部署及行動方式有制衡作用；加上在美國本土及英國出擊的轟炸機，對俄方而言更是「兩面夾擊」。

連同今次在內，部署阿拉斯加州的B1B至少3度飛入俄羅斯北部海域上空，其餘兩次分別是上月10日及上月21日，飛往的地點是北冰洋的東西伯利亞海空域。