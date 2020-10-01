新冠肺炎：下周四起允越南澳洲旅客入境

新加坡民航局周三（9月30日）宣布，下周四（10月8日）起重新允許越南和澳洲的旅客入境，但仍然會對澳洲維多利亞省封關，兩國旅客周四（10月1日）起可以申請入境航空旅遊批准。

新加坡民航局表示，越南和澳洲有健全的公共衞生監察系統，並成功控制新冠肺炎疫情，因此輸入病毒的風險較低。新措施允許兩國旅客進行任何形式的短期行程，包括休閒旅遊，旅客需在機場接受病毒檢測，若結果為陰性（即不帶病毒）即可展開行程，不再需要7日居家檢疫，但在逗留期間要持續開啟政府追蹤應用程式。另外，從兩國回國的新加坡公民、永久居民、長期簽證持有者，在機場通過病毒檢測後亦不需隔離。

新加坡交通部長王乙康表示，已通知澳洲和越南政府，獲對方感謝，相信若時機成熟，對方亦會撤銷對新加坡的入境限制。王乙康又指，政府研究逐步開放樟宜機場，這是新加坡重要經濟樞紐。

截至周三，新加坡單日新增23宗確診病例，包括3宗社區感染和4宗輸入病例，1名樟宜機場工作人員證實感染，累計57,765人染疫。