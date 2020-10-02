示威牌匾迅遭移除　抗爭者改推商品挑戰皇室

泰國反政府示威持續超過2個月，雖象徵泰國1932年結束專制君主制的牌匾遭拆除，惟民眾抗爭鬥志仍未熄滅。其中牌匾的字句及豎起3隻手指的致敬圖案近日成為抗爭標誌，印在T恤、電話殼等商品上，標價亦存有政治意味。

有抗爭者在社交網Facebook專頁上，售賣印有牌匾圖案的T恤，在短短幾小時內已賣出逾1000件。她表示：「若你以為可令牌匾輕易消失，那你就錯了。它仍可出現在任何地方，像是在T恤，放在我們心上。」

除了以圖案明志，標價亦有挑戰君權成分。例如T恤的售價是247.50泰銖（約60.7港元），暗示佛曆2475年（即1932年）君主制結束；小飾品如鎖匙扣則售112泰銖（約27.47港元），是要推翻刑法第112條的禁止侮辱君王罪。有賣家會將所得款項捐給抗爭組織，部分人會成立基金協助支付法律費用。

抗爭人士亦利用網絡，在牌匾遭移除前將圖案以電子檔案發布上網。另有22歲學生製作Instagram用的濾鏡，指政府審查並刪除歷史，但趕不上他們的步伐。對於抗爭者以不同形式讓示威遍地開花，當地大學講師布坎南（James Buchanan）表示，示威者認為正踏出第一步，真正挑戰或限制君主制的權力。