私生女獲法庭承認為前國王女兒　擁有公主身份

比利時雕塑家寶埃爾（Delphine Boel）的律師周四（1日）表示，寶埃爾獲法庭正式承法她是比利前國王阿爾貝二世的女兒，擁有公主身份並可冠以比利時王室的姓氏，結束7年的官司。

寶埃爾是阿爾貝二世與前度情人所生的私生女，但阿爾貝二世一直否認寶埃爾是其所出，至去年法院要求他接受DNA親子鑑定測試，否則每天罰款5000歐元（約4.5萬港元），他才交出DNA樣本，至今年一月被確定為寶埃爾的生父，寶埃爾有權得到阿爾貝二世八分之一的財產。

不過，寶埃爾繼續訴訟，應為自己應該擁有公主殿下的頭銜及冠以比利時王室的姓氏薩斯—科堡（Saxe-Cobourg），並且享有與阿爾貝二世其他兒女一樣的待遇。現法庭承認了她是阿爾貝二世的女兒，意味她如願以償，可被稱為「德爾芬‧德薩斯—科堡殿下（Her Royal Highness Delphine de Saxe-Cobourg）」，她的兒女也會被承認為比利時的王室成員。

寶埃爾的律師表示，寶埃爾對法庭的裁決感到高興，因替她及其家人帶來痛苦的冗長法律程序得以終結。寶埃爾認為司法上的勝利並不能代替父愛，但它帶來公義，讓和她有相似不幸遭遇的孩子都有力量去面前。律師指，寶埃爾將會在下星期會見傳媒。律師亦指出，說，寶埃爾繼父的家族約有10億美元（約78億港元）的身家，因此她生活富足，並非為錢而尋求王室頭銜。