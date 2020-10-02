外科名醫私藏逾5000名病人骨頭　被揭發後遭停職

英國知名外科醫生麥克明（Derek McMinn）最近被當地傳媒揭露，在他25年職業生涯中，竟多次在手術後，未經患者同意就把他們的骨頭帶走收藏，在其「收藏室」中，就一共擺放了逾5000名手術患者的骨頭。消息讓外界震驚，目前他已被停職。

麥克明以「髖關節置換術」聞名，曾為英國網球員梅萊（Andy Murray）治療，挽救了他的職業生涯。不過英國《獨立報》日前報道，這位名醫在沒有人體器官儲存許可證，也沒有取得患者同意的情況下，竟然私底下收藏了至少5524名患者的骨頭。

報道指，麥克明在為病人完成手術後，幾乎每次都會順手留下其「骨頭」，然後把它們當作「紀念品」，帶回他位於伍斯特郡的農舍或伯明翰的診所收藏，骨頭會被放入泡着福爾馬林的罐子中保存。但按常理，這些人體組織應被當作醫學垃圾集中回收並焚毀。

報道又指，讓人驚訝的是，麥克明工作的埃德巴斯頓醫院（Edgbaston Hospital）中，有許多醫護人員、工作人員都知道這事，卻為他隱瞞了這個秘密，報道稱這是由於麥克明為醫院賺很多錢之故。

事件之所以曝光，是因為醫院在進行例行核數時，發現了20塊可追溯到2018年12月的人體骨頭，引起了「人體組織管理局」和當地警方懷疑，隨後檢查麥克明的私人診所，並一口氣發現上千塊骨頭。

麥克明向警方供稱，自己收集這些骨頭是希望在退休後，還可以繼續透過觀察來保持「腦部活躍」。警方正進一步調查此案，麥克明的醫生執照未被吊銷，但已遭停職，他未有回應事件。