新冠肺炎：歐洲疫情反彈　多國收緊防疫措施

歐洲的新冠肺炎疫情持續，多國出現病例急增的趨勢。法國衞生部宣布，巴黎最快將於下周一（5日）起，提高防疫警戒級別至最高。德國政府周一（1日）宣布，把比利時、冰島等多個歐洲國家，新增至疫情高風險名單上。

法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）周四表示，巴黎將上調防疫警戒級別，或關閉所有酒吧及餐廳，公眾聚會僅限10人內。法國再新增逾萬宗確診，全國累計逾61.6萬宗，當中逾3.2萬人死亡。

另外，英國衞生部大臣夏國賢周四宣布，擴大封鎖措施至利物浦等英格蘭北部城市，全國逾四分之一地區被列入防疫限制範圍，並新增土耳其和波蘭至強制隔離名單，從這些國家入境的旅客須接受隔離。英國過去24小時內新增近7千宗新症，累計逾46萬宗確診病例。

俄羅斯首都莫斯科疫情亦回升，過去24小時新增逾8千人確診，是自6月12日以來單日錄得的最高紀錄。當局指，莫斯科新增病例中有13.6%是兒童，下令延長學校假期一星期，並呼籲有呼吸系統疾病或年齡超過65歲的市民盡量減少外出。