新冠肺炎：墨爾本商場爆疫　11人中招

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情逐步受控，惟當地一個商場近日累計發現11宗感染個案，省長安德魯斯周六（3日）憂慮涉事商場會出現大規模爆發，稱目前未是解封的時機。

安德魯斯透露，與墨爾本東南部的查德斯通商場（Chadstone Shopping Centre）相關的感染個案增至11宗，包括一個家庭。該商場有550間舖，上月20日有數百人到該處「快閃」抗議防疫措施，當時大部分人無戴口罩，大批警員到場圍捕。安德魯斯警告若現時放寬防疫，根據模型顯示相關病例會增至數百宗。

維省周六通報8宗新症，3人死亡，其中墨爾本的14天平均確診數維持12宗，截至周三（9月30日）的兩周內有11宗病例感染源頭不明。

同日，有傳媒拍到墨爾本有大批民眾疑違反防疫令，趁周末湧到街上消遣及到沙灘消暑。警方在市內受歡迎的公眾地方加強巡邏，以防民眾違反防疫措施，並向部分違令者發出告票。根據墨爾本的防疫令，民眾在公眾地方必須戴口罩，違令者可罰款200澳元（約1110港元）。