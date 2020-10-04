3疑犯涉參與盧旺達大屠殺　比利時落網

比利時檢察辦公室上周六（10月3日）表示，較早前在國內先後拘捕3名涉及1994年盧旺達大屠殺的國際通緝犯，他們被控嚴重侵犯人權的罪名。盧旺達已向比利時提出引渡疑犯回國受審的要求，比利時一方則未決定是否讓疑犯在當地審訊。

檢察辦公室指，收到線報後鎖定疑犯身份，並於上周二（9月29日）在布魯塞爾拘捕其中2人，另一名疑犯上周三（9月30日）在艾諾省落網。盧旺達檢察官透露，3名疑犯分別是巴薩博內（Pierre Basabose) 、特瓦希瓦（Seraphin Twahirwa） 及恩丹加利（Christophe Ndangali），全部是國際通緝犯，涉及嚴重的侵犯人權罪行，其中一人受電子監控，另外2人則被拘留。

巴薩博內是親盧旺達政府的富商，被指協助反圖西族宣傳的融資活動；特瓦希瓦則涉嫌帶領民兵參與在盧旺達中部的多場屠殺；恩丹加利是一名教師及知識分子，相信在學校排除圖西族的行動有重要角色，包括宣揚圖西族是殘暴民族。

比利時檢察官辦公室指調查繼續，將決定疑犯是否應受審。盧旺達則指，已要求引渡3人到當地受審，但明白比利時有責任起訴他們。