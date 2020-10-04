朝調動洲際導彈　體積比火星15更大

朝鮮半島局勢波譎雲詭，北韓周六（10日）將迎來勞動黨建黨75周年。南韓官員上周六（3日）表示，美國與南韓的情報部門發現，北韓把一枚洲際彈道導彈調動到首都平壤市郊一個汽車廠，它的體積比2017年試射的火星15型洲際彈道導彈更大。

該名南韓官員透露，韓方相信北韓將在勞動黨建黨紀念日閱兵，展示洲際彈道導彈等武器，包括可打擊美國本土的火星15型，甚至是更先進的新型洲際彈道導彈；惟不少專家對此看法有保留，認為北韓面對聯合國制裁，無法在外國支援下取得新技術。除了調動洲際彈道導彈，美韓情報部門同時在汽車廠，發現4輛移動發射台。

另一方面，該名南韓官員指根據北韓新浦南造船廠的活動，不排除在勞動黨建黨紀念日閱兵上，朝方將展示新型潛射彈道導彈，或者是公開改良後的彈道導彈潛艇。

與此同時，監察北韓動向的網站38 North上周五（2日）表示，北韓KN23及KN24短程彈道導彈，容易遭由愛國者及薩德組成的南韓反導系統攔截。愛國者防空導彈系統對付低空的導彈，薩德導彈防衞系統則攔截高空目標，並擁有更長程的探測力。

文章指，北韓短程彈道導彈在愛國者探測範圍外發射，但薩德可填補這個漏洞，形成「高低配搭」的反導組合，但朝方這類導彈在飛行途中可移動，影響攔截成效。

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