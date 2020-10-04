電話亭圓創業夢　全球最細外賣店現身倫敦

英國倫敦街頭的經典紅色電話亭，雖已逐漸被手提電話淘汰，但倫敦西北部一名青年卻青睞這些電話亭，從中找到創業商機。他租用了3個廢置電話亭大展拳腳，將它們搖身一變成為號稱全球最細小的外賣店。青年希望藉此保留電話亭這種極具歷史價值的文化遺產，同時給它們賦予新生命。

25歲的沙菲克（Tayyab Shafiq）於阿克斯布里奇的電話亭外賣店上周開業，主要售賣咖哩食品。店鋪麻雀雖小但五臟俱全，內部設有雪櫃、洗槽及全套衞生設備。外賣店目前只在午飯時段營業，食物供應商會每2日運送各款咖喱、印度香飯、咖喱角及烤肉串等特色食物至店中，放置在店內的保溫箱中等待出售。

沙菲克表示，選擇以電話亭開外賣店，是因為人們常把這種極具英國文化象徵意義的遺產，當作周末歡樂時光後酒醉嘔吐之地，因此他想把廢置電話亭循環再用。他指外賣店目前已有大量常客光顧，他有意日後延長營業時間至晚間，並嘗試擴展業務，再發展成加盟連鎖店。

據了解，英國全國共有125個電話亭轉成店鋪，除倫敦外，亦遍布愛丁堡、利茲及普利茅夫等地，大多數都是變成自助咖啡角或紀念品店。