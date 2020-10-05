比利時學者批干涉學術自由　華使館反指抹黑

比利時最大的法語報章近日刊登當地漢學學者文章稱，中國政府干涉比利時及其他歐洲國家學術自由。中國駐當地大使館反駁文章作者戴有色眼鏡看中國，不擇手段地抹黑，不是在做學術研究。

在布魯塞爾自由大學東亞研究中心學者方文莎（Vanessa Frangville）發表題為《比利時學術自由受到北京長臂施壓》的文章中，批評中國政府干涉學術和出版自由，對學者及大學生施壓的例子屢見不鮮。她指自己2016年曾遭中國駐比利時大使當着大學上司面前，批評她邀請「恐怖分子」參與學術討論。而中方所指的恐怖分子，其實是一個聲援因分裂國家罪被中國當局判處無期徒刑的維族學者伊力哈木・土赫提的組織。

方文莎又批評中國大使館經常要求大學撤銷一些中方不喜歡的文章，更不惜重金收買在歐洲的大學生，參與由中方組織的遊行，要求他們匯報有關藏族、維族以至香港學生的行蹤。她舉例，正如加拿大有聲援孟晚舟的中國人以為自己是被找來拍攝電影，參與遊行的歐洲學生往往也被蒙在鼓裏。

對此，中國駐比利時大使館發言人當地周日（4日）表示，文章誣稱中國使館和學生聯合會干涉學術自由，阻撓涉華學術活動，對學者進行威脅利誘，這種聳人聽聞的言論毫無事實根據，純屬無稽之談。發言人又指，作為研究中國的學者，與中方有交往原本是正常的事，文章作者卻臆想成為中方對其進行變相引誘和威脅，認為這並非正常思維。