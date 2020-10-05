發現丙型肝炎病毒　英美3雄奪諾貝爾醫學獎

阿爾特、霍頓、萊斯（左起）因發現丙型肝炎病毒而奪得諾貝爾獎殊榮。

2020年度的諾貝爾獎得主周一（5日）起陸續揭盅，今日率先公布醫學獎得主。瑞典諾貝爾獎評審委員會宣布，美國科學家阿爾特（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）及英國科學家霍頓（Michael Houghton）因發現丙型肝炎病毒而共同獲得今屆醫學獎，以表彰他們對治療血源性肝炎的貢獻。

評審委員會表示，阿爾特、萊斯、霍頓的研究發現丙型肝炎病毒，此前醫學界雖然已辨識到甲型肝炎及乙型肝炎，但仍未能解釋大部分的血源性肝炎個案。隨着發現丙型肝炎病毒，科學家發展出新的血液測試及機器，揭示之前無法解釋的慢性肝炎成因，拯救全球數百萬人的性命。

科學界早於1940年代發現甲型肝炎病毒，至1960年代諾貝爾醫學獎得主布林柏格（Baruch Blumberg）發現了乙型肝炎病毒，引領了診斷測試及疫苗研發的工作，不過仍然無法解釋部分肝炎病例。當時於美國國家衞生研究院（NIH）任職的阿爾特在研究過程發現，部分肝炎病例可能是由一種不明病原體引起，而且病人的血液會傳染肝炎給猩猩，相信不明病原體有病毒的特徵，阿爾特稱之為「非甲型、非乙型肝炎」。