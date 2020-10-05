諾獎醫學獎：傳染及病毒學專家　3得主屢奪獎

獲得今屆諾貝爾醫學獎的美國科學家阿爾特（Harvey J. Alter）、萊斯（Charles M. Rice）及英國科學家霍頓（Michael Houghton）均是傳染病及病毒學專家，過往多次奪得國際獎項。

阿爾特於1935年生於美國紐約，現於美國國家衞生研究院任職，是傳染病科總監及輸血醫學系研究副主任。他於1964年與後來奪得諾貝爾醫學獎的科學家布林柏格（Baruch Blumberg）發現澳大利亞抗原，後來被認為是乙型肝炎病毒的一部分，曾於2000年獲拉斯克臨床醫學研究獎，2013年獲蓋爾德納國際獎。

萊斯則於1952年在美國加州出生，現於紐約洛克菲勒大學任職，為病毒學教授，並在華盛頓大學醫學院及康奈爾大學擔任兼職教授。

霍頓則於1950年代在英國出生，現於加拿大艾伯塔大學任職，為病毒學系教授。他在1980年代初從黑猩猩的血清分離出「非甲型非乙型肝炎病毒」、即後來的丙型肝炎病毒，並研發了一種測驗血液方法，於1990年代初用於肝硬化和肝癌患者。霍頓多次勇奪國際獎項，包括於1992年奪得美國血庫協會卡爾·蘭德斯泰納紀念獎，以及1994年的美國胃腸病協會威廉·博蒙特獎。