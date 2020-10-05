身份成謎逾70年　俯瞰廣島原爆市貌情侶照片主人翁現身

美軍於第二次世界大戰末期，分別向廣島及長崎投下各1枚原子彈，迫使日本投降。在廣島原爆後翌年，有記者攝下一對情侶在百貨公司屋頂俯瞰市貌的照片，但2人的身份一度成謎。黑白照片由人工智能（AI）彩色化後，相中男子終於現身，他指女伴是後來結婚的妻子，並高興地說：「回想起了與亡妻的回憶。」

共同社記者於1946年，在廣島市中區的福八丁堀總店屋頂拍攝一對年輕男女俯瞰遭大火燒光的街道，景色十分荒涼，照片其後收入戰敗1周年特輯。東京大學研究生院教授渡邊英德4年前，在美國1家大學發現該張塵封70年的黑白照，為出版與戰爭相關的彩色照片集，遂利用AI將照片轉成彩色。

彩色照刊登後，90歲的川上清終於現身。他透露，身旁的女子是與他1951年結婚並育有一女的妻子，他們當時16歲。他又提及原爆帶來的影響，指當時失去了朋友，身邊有人患有核爆症。他憶述，燃燒後的廢墟沒有咖啡館，只能在街上漫步約會，但還是很幸福。對於74年後再看到照片，川上笑言：「幸好我長壽活到90歲。」