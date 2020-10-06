國會選舉傳舞弊　數千人示威爆警民衝突120傷

吉爾吉斯周日（4日）舉行國會選舉，惟爆出涉嫌賄選的醜聞，民眾質疑有人操縱選舉結果。首都比什凱克5000名民眾上街抗議，有示威者更衝入政府總部和國會大樓，期間與警方爆發衝突，至少120人受傷送院。

數據顯示，16個政黨參加國會選舉，逾350萬民眾登記成為選民，投票率約56%。全國設有2474個票站，於周日早上8時至晚上8時舉行投票；海外亦設有45個票站。吉爾吉斯中央選舉委員會公布初步點票結果，顯示團結黨得票率達24.54%居首，其次為吉爾吉斯我的祖國黨獲23.9%、吉爾吉斯黨獲8.74%、統一吉爾吉斯黨獲7.09%，這些政黨達到7%選票門檻，將攤分國會120個議席。

惟選舉期間傳出有政黨以煤炭收買選民的醜聞，檢方展開調查，反對黨要求重選。共和國黨、祖國黨、愛國者黨等11個反對黨，周一（5日）下午起在比什凱克市中心的阿拉套廣場集會，指國會選舉結果無效，要求親俄羅斯的總統熱恩別科夫下台。

部分示威者當晚開始衝擊包括總統府等的政府大樓，向警方投擲雜物攻擊；警方發射水炮、催淚彈、橡膠子彈等驅散人群。據報半數傷者是執法人員，不少警員被示威者投擲的石塊擊傷；亦有大量民眾受傷，多人情況嚴重。示威一度導致比什凱克的主要街道癱瘓，周邊區域的商店亦提前關門。