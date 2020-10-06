新冠肺炎：債務料破紀錄　將公布財政藍圖恢復經濟

新冠肺炎疫情打擊多國經濟，澳洲財政部長弗呂登貝格（Josh Frydenberg）宣布，政府周二（6日）將公布未來數年的財政藍圖，重點推動國內商業投資和創造就業機會，恢復疫情下受損的經濟。

報道指，澳洲政府預計在今個財政年度，政府債務將達破紀錄水平，債務總額達1.1萬億澳元（約6.1萬億港元），赤字達2100億澳元（約1.17萬億港元）。該國8月的最新失業數字錄得6.8%，預算措施重點將致力於降低因疫情攀升的失業率至6%以下，包括有助失業年輕人重返工作崗位的工資補貼計劃，及減稅計劃。

政府早前亦推出合共75億澳元（約415億港元）的公路和鐵路基建項目。當局疫情前原預計今個財政年度能創下12年來首次預算盈餘，惟疫情令舉國債務激增，導致澳洲陷入28年來首次衰退。

澳洲維多利亞省周二新增15人確診及1人病歿，較周一（5日）的8宗新症及零死亡略增，是5日來錄得的單日新症最大增幅。重災區墨爾本兩周的平均新症數，由前一日的11.6降至10.6宗。維省醫療總監薩頓表示，未來或會放寬墨爾本的限制措施。另外，南澳省周三（7日）午夜起，將把與維省的邊境「緩衝區」由40公里擴大至70公里，民眾可經維省進入該省。