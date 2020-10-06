英軍新航母打擊群　首次集合演習懾俄

英國皇家海軍周日（4日）首次集合以航空母艦伊利沙伯女王號為首、與美國及荷蘭艦艇組成的航母打擊群，被稱為近20年來由歐洲領導的最強大海上部隊。這支打擊群現時在北海參與北約年度最大型海上演習「聯合戰士」，向俄羅斯展示實力。

英軍周一（5日）表示，伊利沙伯女王號航母打擊群由9艘艦艇、15架戰機、11架直升機及3000人組成，艦艇還包括英軍驅逐艦鑽石號及衞士號、護衞艦諾森伯蘭號及肯特號、補給艦潮力號及維多利亞堡號，以及美國神盾驅逐艦沙利文兄弟號與荷蘭護衞艦埃費爾特森號。航母搭載的F35B隱形戰機，其中10架是美國海軍陸戰隊。

航母打擊群指揮官穆爾豪斯（Steve Moorhouse）形容，這支打擊群是英國海上力量的化身，代表英國皇家海軍的現代化及膽量。他表示，先進驅逐艦、護衞艦、直升機、潛艇保護伊利沙伯女王號，加上配備第5代戰機，使之能隨時隨地從海上發動攻擊，並在北約盟友的支持下，「我們準備好戰鬥，並在最苛刻的形勢下戰勝」。

北約海上演習「聯合戰士」第2階段上周六（3日）在大西洋展開，參與的國家有比利時、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、挪威、葡萄牙、英國及美國，合共動員28艘水面艦艇、2艘潛艇、81架飛機及逾6000人。