凍結核彈數量框架　美俄談判取得進展

美俄在赫爾辛基舉行新一輪限制核武的談判。

美國與俄羅斯周一（5日）在芬蘭赫爾辛基舉行新一輪限制核武的談判，美媒引述華府高級官員報道，雙方就建立新框架凍結核武數量方面取得進展，並概述明年談判的條約細節範圍；俄方有望一圓所願延長新削減戰略武器條約一年。

美國總統軍控高級特使比林斯利亞與俄羅斯副外長里亞布科夫當天在赫爾辛基會面，一名華府高級官員向《華爾街日報》表示，這是俄方首次提出具體的提議，雙方就形式方面達成共識，目前要在重要內容上花很多工夫。報道指這意味美俄將在條約部分廣泛原則達成協議，並把條約的棘手議題延至日後談判。

報道續指，美俄討論的條約框架，或包括凍結核彈頭數量的政治約束力承諾，涉及所有處於部署及儲備狀態的核彈頭，同時關乎延長新削減戰略武器條約，為談判更廣泛的限制核武條約爭取時間。比林斯利亞與里亞布科夫在會上提交新想法，雙方需要時間理解；二人下周舉行電話會談，探討是否能繼續談判。

根據美國科學家聯盟提供的資料，美國擁有1750枚核彈頭處於部署狀態，並儲備3800枚核彈頭；俄羅斯則部署1572枚核彈頭，儲備的核彈頭數量為4310枚。