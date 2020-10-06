不排除中巴合作　空軍參謀長稱能雙線作戰

巴達烏里亞稱已做好對中國和巴基坦期雙線作戰的準備。

中印邊境氣氛持續緊張，印度空軍參謀長巴達烏里亞（Rakesh Kumar Singh Bhadauria）當地周一接受印媒訪問時表示，印度空軍已做好空襲中國的準備，但目前未有這個打算。他又表示，印軍已準備好對中國和巴基坦期雙線作戰。

印度於2016年向法國36架疾風式戰機，首批5架今年9月已正式服役。巴達烏里亞表示，該戰機的整合讓印軍在空戰中擁有先發制人和進行縱深打擊的能力，提升對戰優勢。他又表示，未來五年除將引進83架印度自行研發的「光輝」戰機，還訂購了一批國產教練機和輕型戰鬥直升機。

巴達烏里亞指出，一旦中印開戰，中國將無法戰勝印度，因為印方已經在所有相關地區進行了部署，包括在拉達克地區。提到中國可能與巴基斯坦合作並威脅印度，包括解放軍可能借用巴基斯坦控制喀什米爾區斯卡都（Skardu）的空軍基地，巴達烏里亞強調印方有足夠實力應付雙線作戰。

另印媒報道，中印兩國領導人可望於下月17日舉行的金磚國家領袖峰會上，透過視像對話解決僵局。據報道，此次將是中印兩軍今年5月在拉達克地區對峙以來，兩國領導人首次會晤。