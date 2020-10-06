物理學獎：霍金好友獲獎　出現第4位女得主

彭羅斯（右）是霍金（左）的朋友。

今年諾貝爾物理學獎得主以彭羅斯（Roger Penrose）最著名，曾與英國已故物理學家霍金發表「彭羅斯－霍金奇點定理」，雙雙奪得1988年沃爾夫物理學獎。

彭羅斯1931年在英國科爾切斯特出生，1957年取得英國劍橋大學博士學位，現為牛津大學數學物理學教授。他在研究生涯當中獲獎無數，更在廣義相對論及物理宇宙學方面的貢獻擁有高度評價。

根策爾（Reinhard Genzel）1952年在德國巴特洪堡出生，1978年取得德國波恩大學博士學位，現為德國馬克斯普朗克地外物理學院負責人、美國加州大學柏克萊分校教授；他研究天體物理學，是2008年邵逸夫天文學獎得主。

蓋茲（Andrea Ghez）1965年在美國紐約市出生，1992年取得加州理工學院博士學位，現為加州大學洛杉磯分校教授。她是繼1903年的法國居禮夫人、1963年的美籍德裔物理學者梅爾（Maria Goeppert-Mayer）、2018年的加拿大的史特蘭（Donna Strickland）後，第4位諾貝爾物理學獎女得獎者。